Командованию известен объем знаний пленного, и оно быстро примет меры для того, чтобы эти данные не принесли вреда. Сам же пленник, избегает пыток.

Совершенно неожиданно, прямо сейчас, получилось некое продолжение предыдущего материала. Насколько можно понять, в 12:00 на северной окраине Горловки, будет произведен обмен военнопленными. Какую-то информацию, с места событий дает Ирина Геращенко. По состоянию на сейчас, украинская сторона уже выгребла из Харьковского цугундера лиц, подлежащих обмену, и колонна с ними уже находится близко места обмена, информирует еizvestia.com.

Как всем известно, наша сторона оценила жизни своих граждан вшестеро выше россиян. То есть, за одного украинца мы отдаем шесть военных преступников, которые воевали на стороне РФ. Что характерно, по этому поводу в СМИ нет никакого ажиотажа. Казалось бы, тема очень актуальная и злободневная для всей вменяемой части Украины. Но нет, никакого ажиотажа не наблюдается. Значит СМИ работают на другую публику и на другой результат. А другая толпа – не спит. В состоянии информационного вакуума, феерично взрываются помойки, наподобие Богуцкой. Брызжа желчью она рассказывает о том, что вот взяли, и отпустили преступников. Ей плевать на то, что любая цивилизованная страна, поступает именно таким образом, и наоборот, гнилая диктатура – плюет на своих пленных. Путин еще не дошел до сталинской формулы: «у нас нет военнопленных, у нас есть предатели», а Богуцкая, спикер Саакашвили, уже его обогнала.

Штаты вызволяли своих пленных всеми правдами и неправдами, пускаясь даже на выкупы или просто черные силовые операции, которые останутся тайной на многие десятилетия. Жизнь своего бойца они оценили выше, чем условности или запреты. Израиль поступает еще проще, он за одного своего бойца может сегодня отдать столько же террористов, сколько мы сегодня отдаем за более, чем шесть десятков наших людей.

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Именно это и есть водораздел цивилизации. Если государство упирается и тянет своих пленных, значит оно – на правильном пути, если ему плевать на них, то в государстве что-то явно неладно. Мало того, меняется сама парадигма ведения боевых действий. Мы отказываемся от принципа закидывания противника трупами. Империя, совок и РФ всегда воевали числом, неся самые большие в истории войн потери убитыми, ранеными, пленными. Все рекорды в этой области принадлежат совку и его отрыжке – РФ. Не зря там считаются великими полководцы типа Суворова, Кутузова или Жукова – образцом доблести. Это при том, что они угробили чудовищно большое количество своих войск, и как потом стало понятно – совершенно напрасно. Чем больше мяса – тем больше славы.

Мы от этого уходим и учимся вести другую войну, где каждая жизнь наших военных – особая ценность. Да, война без плена – не бывает. Это – истина. Другое дело, как мы относимся к тому, что наши военные оказались в плену. Например в Израиле, военным внушают, что попав в плен, они обязаны, не могут, а обязаны рассказать все, о чем их будет допрашивать враг. Командованию известен объем знаний пленного, и оно быстро примет меры для того, чтобы эти данные не принесли вреда. Сам же пленный, избегает пыток и прочего. Если враг применит пытки, то это значит, что это делалось из животных побуждений, а не для получения важных сведений. Если такое случится, израильтяне найдут и уничтожат палачей, вместе с их семьями. Вот так они ценят жизни своих солдат.

И на этом фоне, часть публики снова льет помои. Знаменитые «вызволители: Гадя, Гришин и давно заткнувшийся бородатый освободитель имени товарища Медведчука – вообще не проявили никакого интереса к теме, хотя только и говорят о своих усилиях в этом направлении.

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Так вот, часть украинцев – молится за успех мероприятия, желает удачи и собирает информацию по крупицам. Часть, включая большую часть СМИ – в рот воды набрали, а часть – льет помои с удвоенной силой. Смотрим на все это и делаем выводы».

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