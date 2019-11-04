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Луценко подтвердила, что покидает Раду, как депутат ПЕС Порошенко
04.11.2019 17:49

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила информацию о том, что уходит из Верховной Рады. 

Луценко подтвердила, что покидает Раду, как депутат ПЕС Порошенко

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

 

Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

 

В соцсети она подробно перечислила свои заслуги в парламенте - закон об алиментах, запрет российским наблюдателям приезжать на выборы в Украину и криминализацию незаконного пересечения госграницы. 

По сути своего заболевания нардеп ничто не уточнила. Ранее Юрий Луценко заявил, что у его жены проблемы с сердцем. 

Сам экс-генеральный прокурор Юрий Луценко также подтвердил информацию:

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий.
 

 

Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти.
 

 

Нет, это никак не связано с «версиями» переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев.
 

 

Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине.
 

 

Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства" - Заявил Юрий Луценко. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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