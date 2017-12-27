"Я не слышала его голос полтора года". Мать освобожденного боевиками украинского военного приехала встречать сына в Борисполь. Видео
27.12.2017 21:50
В аэропорт Борисполь приехала Татьяна Олейник, мать украинского
военного Александра Олейника, которого Татьяна Олейник: Вы не
можете себе представить, что это значит для матери – три с
половиной года не видеть ребенка Скриншот: Громадське телебачення /
YouTube Боевики "ДНР" захватили Олейника в феврале 2015 года под
Дебальцево. Татьяна Олейник заявляла, что боевики его пытали –
"напильником пилили зубы, потом выбивали". Она говорила, что хочет
по возвращении сына "упасть перед ним на колени и просить прощения
за все то, что он перенес".27 декабря боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в
списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные
территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона
передала боевикам "ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее
306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари"
Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин
Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных
заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной
информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.видео
Видео: Громадське телебачення / YouTube