|Из озера "Алмазное" в Киеве спасатели вытащили утопленницу
|27.12.2017 21:56
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В среду, 27 декабря, в Киеве на озере Алмазном нашли тело женщины.
Уточняется, что сообщение о происшествие поступило в 9:06 в оперативно-координационный центр, информирует news.eizvestia.com.
На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й пожарно-спасательной части.
Озеро «Алмазное» находится в Деснянском районе Киева.
Как оказалось, тело женщины было найдено в 120 м от берега на поверхности воды.
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Спасатели с помощью надувной лодки достали труп и передали правоохранительным органам.
Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.
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