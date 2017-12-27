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Из озера "Алмазное" в Киеве спасатели вытащили утопленницу
27.12.2017 21:56
Из озера «Алмазное» в Киеве спасатели вытащили утопленницу

В среду, 27 декабря, в Киеве на озере Алмазном нашли тело женщины.

Уточняется, что сообщение о происшествие поступило в 9:06 в оперативно-координационный центр, информирует news.eizvestia.com.

На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й пожарно-спасательной части.

Озеро «Алмазное» находится в Деснянском районе Киева.

Как оказалось, тело женщины было найдено в 120 м от берега на поверхности воды.

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Спасатели с помощью надувной лодки достали труп и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.



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