|Мир на волоске: в Москве назвали Киев безответственным партнером на фоне срыва разведения сил
|04.11.2019 18:08
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Очередной отказ Киева от разведения в Петровском подтверждает оценку Украины как недобросовестного и безответственного партнера с которым нельзя вести полноценный и конструктивный разговор, считает директор Центра политической конъюнктуры
По его словам, своевременное разведение сил на пилотных участках могло стать важным сигналом о реальной готовности Украины разрешить конфликт мирным путем.
Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
В частности, он подтвердил, что российская сторона выдвигает требования о подготовке документа.
Напомним, до этого Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском завершает выполнение условий для проведения нормандского саммита.
Штаб ООС заявил, что не будет реагировать на предложения "ДНР" начать сегодня, 4 ноября, отвод войск в районе Петровского, так как на этом участке не был выдержан семидневный режим тишины.