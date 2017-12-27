Руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил, что 10 человек госпитализировали после взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел сегодня вечером Фото: fontanka.ru Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Следкома, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел России.По предварительной информации, взорвалось устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.Руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил журналистам, что 10 человек госпитализировали после взрыва, пишет "Интерфакс". По его словам, их жизням ничего не угрожает.Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов написал в Twitter, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы:4 человека,один тяжелый-в Александровской б-це,в Мариинской-4 человека — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г. Взрыв произошел сегодня вечером в камере хранения магазина. Людей эвакуировали.Главное следственное управление Следкома по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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