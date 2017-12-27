Руководитель главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил, что 10
человек госпитализировали после взрыва в супермаркете "Перекресток"
в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел сегодня вечером Фото:
fontanka.ru Отмечается, что на месте происшествия работают
сотрудники Следкома, Федеральной службы безопасности и министерства
внутренних дел России.По предварительной информации, взорвалось
устройство мощностью 200 грамм в тротиловом
эквиваленте. Следствие рассматривает все возможные версии
произошедшего.Руководитель главного следственного управления
Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус
сообщил журналистам, что 10 человек госпитализировали после взрыва,
пишет "Интерфакс". По его словам, их жизням ничего не
угрожает.Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов
написал в Twitter, что один пострадавший находится в тяжелом
состоянии.
Пострадавшие при взрыве
направлены в городские больницы:4 человека,один тяжелый-в
Александровской б-це,в Мариинской-4 человека
— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.
Взрыв произошел сегодня вечером в камере хранения
магазина. Людей эвакуировали.Главное следственное управление
Следкома по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 30 и
ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным
способом) Уголовного кодекса РФ.
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