В третьем квартале закрыты 64 отделения, сообщает НБУ в понедельник, 4 ноября.

Так, за девять месяцев Ощадбанк закрыл 159 отделений, Проминвестбанк – 49, ПриватБанк – 47, Универсалбанк – 12, Райффайзен Банк Аваль – 7.

При этом ПУМБ с начала года открыл 20 отделений, Акордбанк и Кристалбанк открыли по пять отделений каждый, Укрбудинвестбанк – 4.

В первую тройку банков по количеству структурных подразделений входят Ощадбанк (2471 отделение), ПриватБанк – 1974 отделения и Райффайзен Банк Аваль (496).

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