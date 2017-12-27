За последние недели мне не раз довелось присутствовать на очень интересных встречах в стенах Совета Федерации в качестве корреспондента журнала «Международная жизнь». Пересматривая сейчас эти репортажи – а они опубликованы на портале журнала, пришел к решению представить их и здесь, в ЖЖ, единым блоком под общей рубрикой «День Сената», поскольку и тематика, и высказываемые мнения очень интересны.

Итак, «День Сената» в блоге. Пять репортажей.

Репортаж четвертый. «В России появились СМИ “иностранные агенты”»

Фото пресс-службы Совета Федерации



В Совете Федерации прошло очередное заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, которое провел её глава, сенатор Алексей Пушков.

Рассматривалось два вопроса. Первый – о ситуации с несколькими американскими СМИ, которые теперь в России обозначены, как «иностранные агенты». Второй – проблемы тарифной политики «Почты России». Для нашего журнала вопрос первый представляет самый прямой интерес, следовательно Ваш корреспондент уделит в своем репортаже внимание именно ему.

А дискуссия получилась очень «плотная» и выявила очень показательные детали отношении к антироссийской кампании в США и реакцией на неё в России. Мы помним, как некоторое время назад в Америки были введены санкции против двух российских информационных команд – телеканала «Russia Today» и информационного агентства «Sputnik».

Казалось бы, ответные меры, в том числе, и законодательного характера, примененные в ответ с нашей стороны – против американских СМИ в России, вопросов вызывать не должны: американцы ударили – мы ответили. Однако, в ходе заседания выяснилось, что не все приняли решение российских законодателей, как должный ответ на выпад американцев. И, казалось бы, понятный и однозначно оцениваемый вопрос «о зеркальной мере» оказался предметом довольно жесткой дискуссии, ход которой дал председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, предложив перевести разговор в плоскость юридических формулировок, то есть не Духа, а Буквы закона.

В ответ на справедливые замечания председателя комиссии сенатора Алексея Пушкова о том, что на дискриминационные меры против российских СМИ в США мы ответили «зеркально», господин Федотов выступил резко против формулировок законодательной новеллы, в результате которой в «Законе о средствах массовой информации» (в обиходе – «Закон о печати» – С.Ф.) появилась норма, определяющая деятельность иностранных СМИ в России. Если сенатор Пушков утверждал, что ответом на действия американской стороны Россия выбрала «мягкий вариант». То со стороны председателя Совета по правам человека зазвучали самые жесткие оценки: «Это документ, который портит нашу правовую систему».

Алексей Пушков, обращаясь к господину Федотову, отметил: Полагаю, что Совет по правам человека, а я 10 лет работал в его составе, должен отстаивать не только принципы и нормы демократии и верховенства права внутри России, но он должен выносить свои оценки и по поводу того, что происходит за пределами нашей страны. Тем более, по отношению к нашим СМИ. С политической точки зрения позиция Совета выглядит так, что наш Закон подвергается критике от имени только Совета, а американское решение по RT и «Sputnik» вызвало Вашу личную критическую оценку, но не только Совета по правам человека.

На вопрос Алексея Пушкова относительно того, почему уважаемый Совет, возглавляемый господином Федотовым, принял специальное Заявление, критикующее решение российских законодателей, но не принял осуждающей резолюции по поводу американских мер в отношении наших RT и «Sputnik», глава Совета разъяснил, что он сам лично высказался в адрес американской позиции, и этого вполне довольно, а свои официальные заявления Совет при Президенте РФ по правам человека делает очень редко. Предыдущее заявление Совет делал, по словам Михаила Федотова, после событий 2014 года в Одессе.

Сенатор Пушков говорил о том, что принятие поправок в Закон о печати – «это был вынужденный с нашей стороны шаг», что «мы следуем принципу зеркальности, но не симметричности» - то есть, в США назвали «иностранными агентами» две российские информационные структуры подвели их под давний закон об «иностранных агентах», а мы применили «зеркальные меры» к почти десятку американских СМИ, работающих на нашей территории. Но, господин Федотов настаивал на уточнении юридических формулировок, а де-факто, на пересмотре принятых поправок в Закон под предлогом их «некорректного» изложения.

Участники заседания комиссии Совета Федерации, в целом, согласились, что уточнения в формулировки поправок к Закону о печати – после скрупулезного изучения вопроса – внести можно, но не согласились с позицией Михаила Федотова.

Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул: Сегодня надо говорить о том, что каждый раз, когда в США решают какие-то вопросы в отношении России, мы, со своей стороны, каждый раз проявляем «толерантность», «терпение», «уважение». Мы слушаем, что скажет Совет по правам человека, что скажут общественники. А, на мой взгляд, если уж мы заявили о «зеркальности», делать надо так, как требуется. Давайте посмотрим, как применяется закон, принятый в США ещё в 1938 году, и в какие условия поставлены сейчас наши СМИ, работающие в Америке. Сегодняшний наш разговор – очень важная поддержка журналистов, которые работают в США и несут правду людям.

В ходе дискуссии Алексей Пушков подчеркнул, что госдепартамент США уже призвал Россию отменить российские поправки потому, что они, якобы, «нарушают свободу средств массовой информации». При этом сенатор заявил: «Основа нашей позиции состоит в том, чтобы остановиться на нынешнем этапе противостояния, не объявлять новые СМИ «иностранными агентами». Чтобы закончить «гонку запретов», и по возможности, опираясь, в том числе, и на мнение коллег из ОБСЕ, которые, скорее, придерживаются сходной с Россией позиции о «свободе печати и свободе слова», «начать работу по разгрузке ситуации в этой области».

Сенатор подчеркнул, что Совет по правам человека, который выступил с заключением по этой теме, абсолютно уместен в качестве партнера по обсуждению этой темы, поскольку в СМИ продолжается полемика по вопросу, как поступила Россия – «правильно» или «неправильно»?

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