В четверг, 28 декабря, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Стоит отметить, что в случае усиления ветра синоптики советуют жителям Киева плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут упасть наружу.

Кроме этого, находясь на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Не стоит парковать рядом с ними автомобили.

По данным Укргидрометцентра, 28 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью от 0 до +2, днем ​​- от +5 до +7. 29 декабря ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, температура ночью около +5, днем ​​- от +6 до +8, порывы ветра 15-20 м / с. 30 декабря ожидаются дождь и мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега; температура в течение суток от +2 до +4 тепла, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с. 31 декабря без осадков. 1 января дождь и мокрый снег. Температура ночью около 0, днем ​​от +3 до +5.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ночью вторника, 26 декабря, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С , и этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений.

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