|"Слуга" Тищенко пообщался с пранкером "Рябошапкой": "Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут"
|04.11.2019 18:27
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Судя по дате, начало переписки Джокера с Тищенко происходит в прошлую пленарную неделю в канун
Джокер представляется Тищенко генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. И начинает вести с ним откровенный искренний разговор о светских и политических событиях.
Тищенко активно вступил в переписку. Он откровенно описывает тяжелую внутреннюю ситуацию во фракции.
А также делится непростыми размышлениями о своем будущем, которое может быть очень тяжелым, если и дальше все так будет идти.
Отдельный "п@здец в партии", по словам Тищенко - экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко, наделенный "манией величия".
На одном из скринов становится ясно, что такое отношение в "Слуге народа" к Ткаченко не только у Тищенко и на ремарку пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах, Тищенко прямо сообщает, что с Ткаченко партия Слуга народа "про@бет выборы в Киеве" и раскрывает пару интересных деталей.
Он
Тищенко все время жалуется пранкеру на отсутствие партийной дисциплины, и предлагает "Рябошапке" установить ее вместе.
Но дальше разговор заходит в конкретную плоскость -
Пранкер Джокер провоцирует Тищенко на откровенный разговор по этой теме и сообщает депутату, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как он раздавал зарплату в парламенте, на что Тищенко только лишь уточняет: а много ли их было?
Пранкер продолжает сетовать на депутатский корпус, наполненный предателями и стукачами и взывает к Тищенко философским вопросом:
Тищенко продолжает беседу "Я в школе на уроке истории спросил учителя: почему не удержали Украину. Он говорил: я маленький, не понимал… вот сука понимаю".
Генпрокурор сообщает Тищенко, что его могли записать на видео в тот момент, когда он раздавал деньги и просит его придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Тищенко просит совета, как это сделать.
И пытается выяснить и липового прокурора, кто конкретно из однопартийцев на него донес.
Зашла речь и о депутате Медянике - еще один герой папарационных расследований, который не так давно попался под прицел фотокамер "Страны" в тот момент, когда обсуждал, как он намерен через прокуроров решить вопросы с "океаном" и "сахаром".
Вопреки ожиданиям, Медяника не исключили из фракции, а сам случай оставили безнаказанным. Тищенко рассказывает генпрокурору, что Медяник стоял перед ним на коленях, пытаясь объяснить, что дела обстоят иначе.
Скрины переписки Джокера и Тищенко в хронологическом порядке: