Народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

“Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла“, - написала Луценко.

Также она поблагодарила команду “Европейской солидарности” и заявила, что остается частичкой политсилы. Нардеп выразила слова благодарности своим коллегам и единомышленникам, пишет bigmir.net

Луценко подытожила результаты своей многолетней работы в украинском парламенте и опубликовала фактические данные и цифры.

“Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны. Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека. Впервые в украинском законодательстве появилось такое понятие, как домашнее насилие. Впервые оно признано уголовным преступлением. Впервые родители, которые забыли о существовании собственных детей, выплатили в их пользу более 8 млрд гривен алиментов. Созданное мною МФО "Чужих детей не бывает" объединило десятки депутатов с одной целью - создать условия для безопасного и всестороннего развития ребенка. Вместе нам удалось принять много важных законов. Приоритетом моей работы в качестве народного депутата также была защита государственного суверенитета Украины. Впервые был запрещен доступ на выборы наблюдателям государства-агрессора. Впервые незаконное пересечение государственной границы Украины признано уголовным преступлением. Впервые в Конституции Украины закреплен курс евроатлантической интеграции, наше стремление приобрести полноправное членство в ЕС и НАТО. Это лишь основное из того, что успела сделать“, - написала она.

В конце она написала, что изменения в стране можно делать и простым людям, а не только тем, которые имел мандаты.

“Нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата. ... Украина переживает непростые времена испытаний. Сейчас главное - сплотиться и власти, и оппозиции вокруг наших государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри, зато консолидировать общество и защитить нашу страну от внешнего агрессора“, - добавила Луценко.

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