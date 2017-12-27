В эти минуты на Донбассе происходит встреча освобожденных с Порошенко.

В эти минуты на Донбассе происходит встреча президента Украины Петра Порошенко с освобожденными 73 украинцами, которые находились в заложниках у боевиков на оккупированной территории. Одна освобожденная пожелала вернуться к родным в Донецк, информирует еizvestia.com.

Освобожденных переодели в новую форму Вооруженных сил Украины. После встречи с Порошенко их вертолетами доставят в аэропорт в Харькове. Там их ждут родные и боевые побратимы. Потом самолетами освобожденных доставят в аэропорт «Борисполь» под Киевом, где уже несколько часов ждут их прилет.

«Освобождение 74 заложников, непременно, одно из главных событий года для всей Украины. Украина никогда не покидала и не покинет своих граждан. Не отрекается и не отречется от собственных сыновей и дочерей. Боролась и будет бороться за каждого человека. Что огорчает сегодняшнее событие, так это то, что не удалось освободить всех. Поэтому призываю наших партнеров не останавливаться и дальше давить на российское руководство. Ведь это оно, а не марионетки из так называемых «ЛНР/ДНР», распоряжается судьбами людей», — говорится на странице Порошенко в Facebook.

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Напомним, сегодня на Донбассе состоялся обмен заложников. Боевики освободили 74 украинцев. В списке на освобождение боевиков и кадровых российских военных было 306 человек, однако десятки боевиков отказались возвращаться в ОРДЛО, часть из них не захотела возвращаться на оккупированную территорию.

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