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Обмен на Донбассе: подозреваемый в сепаратизме экс-мэр Торецка в последний момент отказался ехать на оккупированную территорию
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27.12.2017 22:05
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Арестованный по подозрению в сепаратизме и включенный в списки на
обмен прежний мэр Торецка Владимир Слепцов передумал ехать на
оккупированную территорию и спрятался в автобусе журналистов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Слепцов руководил
Торецком вплоть до августа 2016 года, когда ему сообщили о
подозрении в сепаратизме и арестовали Фото: lb.ua "Уже близко
оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов
передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда
обмен завершился и журналисты поехали назад, Слепцов отправился
вместе с ними", – пишет издание.Сообщается, что экс-мэр будет
отбывать наказание в Украине.Слепцов руководил городом вплоть до
августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и
арестовали.По данным прокуратуры, в апреле 2014 года Слепцов провел
заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении
незаконного референдума. В этой сессии, помимо мэра и депутатов,
участвовали боевики "ДНР", которые сняли и вынесли из зала флаг
Украины.По его делу еще не вынесен приговор, однако 14 декабря
Славянский горрайонный суд освободил Слепцова из-под стражи для
проведения обмена. 27 декабря боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в
списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные
территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона
передала боевикам "ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее
306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари"
Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин
Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных
заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной
информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.
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