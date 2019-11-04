Об свидетельствуют результаты опроса, который обнародовал накануне телеканал Fox News.

Так, тройку лидеров между потенциальных кандидатов-демократов со значительным отрывом возглавляет прежний вице-президент США Джо Байден. Его поддерживают 31% избирателей-демократов. Сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен готовы поддержать 21%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса – 19%.

Байден, если он станет кандидатом от демократов, опережает Трампа на 12%. За него готовы отдать свой голос на выборах 51% опрошенных, а за Трампа – 39%. Сандерс мог бы выиграть у Трампа с результатом 49% против 41%, Уоррен – 46% против 41%.

От 10% до 17% опрошенных не определились с выбором, или поддерживают кандидатов от других партий.

Опрос был проведен 27-30 октября Becon Research и Shaw & Company между случайно выбранных 1040 избирателей по всей территории США. Ошибка выборки составляет 3% для всех избирателей и 4,5% для избирателей-демократов.

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