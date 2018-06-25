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В течение пяти месяцев 2018 года к административной ответственности привлекли 33 тыс. человек за насилие в семье – полиция
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25.06.2018 15:54
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За пять месяцев 2018 года более полутысячи заявлений по поводу
насилия в семье подали в полицию дети. Участковые офицеры полиции
составили 30 тыс. административных протоколов о насилии в семье
Фото: Патрульна поліція України / Facebook "Всего за указанный
период в Нацполицию поступило более 50 тыс. заявлений, сообщений о
совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним
насилием. Более полутысячи заявлений из этого количества подали
дети", – сказано в сообщении.Правоохранители выявили 43,4 тыс.
административных правонарушений по фактам совершения домашнего
насилия, к административной ответственности привлекли 33 тыс. 618
человек.От правонарушений, связанных с домашним насилием,
пострадали 1 тыс. 230 человек. Среди них – 1 тыс. 93 женщины,
102 мужчины и 35 детей."Непосредственно участковыми офицерами
полиции составлено почти 30 тыс. административных протоколов. Это
составляет более 68 процентов от общего количества", – заявил
Лабунь.Он добавил, что по результатам рассмотрения заявлений о
насилии в семье открыто 356 уголовных производств, их них по 23
дела по статье об умышленном убийстве и по статье о тяжких телесных
повреждениях."По ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное
повреждение) – 24, ст. 125 (Умышленное легкое телесное
повреждение) – 239", – добавили правоохранители.В январе
2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон
о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
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