За пять месяцев 2018 года более полутысячи заявлений по поводу насилия в семье подали в полицию дети. Участковые офицеры полиции составили 30 тыс. административных протоколов о насилии в семье Фото: Патрульна поліція України / Facebook "Всего за указанный период в Нацполицию поступило более 50 тыс. заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием. Более полутысячи заявлений из этого количества подали дети", – сказано в сообщении.Правоохранители выявили 43,4 тыс. административных правонарушений по фактам совершения домашнего насилия, к административной ответственности привлекли 33 тыс. 618 человек.От правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали 1 тыс. 230 человек. Среди них – 1 тыс. 93 женщины, 102 мужчины и 35 детей."Непосредственно участковыми офицерами полиции составлено почти 30 тыс. административных протоколов. Это составляет более 68 процентов от общего количества", – заявил Лабунь.Он добавил, что по результатам рассмотрения заявлений о насилии в семье открыто 356 уголовных производств, их них по 23 дела по статье об умышленном убийстве и по статье о тяжких телесных повреждениях."По ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) – 24, ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) – 239", – добавили правоохранители.В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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