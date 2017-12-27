|Порошенко встретил освобожденных заложников
|27.12.2017 22:05
|
Они один за другим проходили мимо президента, а он жал им руки и занималПрезидент Петр Порошенко встретил у линии соприкосновения группу из 73 человек, которые в среду украинская сторона забрала у боевиков в порядке обмена.
printscreen
Соответствующее видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.
Они один за другим проходили мимо президента, а он жал им руки и обнимал.
Спикер Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что место этой встречи держится в секрете "в целях безопасности".
По его словам, президент поблагодарил всех освобожденных украинцев за стойкость.
После этого все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты и вместе с Порошенко отправились в Харьков. Оттуда все на самолетах полетят в киевский аэропорт "Борисполь".
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.