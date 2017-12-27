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Порошенко встретил освобожденных заложников
27.12.2017 22:05
Порошенко встретил освобожденных заложников
Они один за другим проходили мимо президента, а он жал им руки и занимал
Президент Петр Порошенко встретил у линии соприкосновения группу из 73 человек, которые в среду украинская сторона забрала у боевиков в порядке обмена.
Порошенко встретил освобожденных заложников printscreen

Соответствующее видео опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Они один за другим проходили мимо президента, а он жал им руки и обнимал.

Спикер Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что место этой встречи держится в секрете "в целях безопасности".

По его словам, президент поблагодарил всех освобожденных украинцев за стойкость.

После этого все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты и вместе с Порошенко отправились в Харьков. Оттуда все на самолетах полетят в киевский аэропорт "Борисполь".

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

 

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