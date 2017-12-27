За последние недели мне не раз довелось присутствовать на очень интересных встречах в стенах Совета Федерации в качестве корреспондента журнала «Международная жизнь». Пересматривая сейчас эти репортажи – а они опубликованы на портале журнала, пришел к решению представить их и здесь, в ЖЖ, единым блоком под общей рубрикой «День Сената», поскольку и тематика, и высказываемые мнения очень интересны.

Итак, «День Сената» в блоге. Пять репортажей.



Репортаж третий. «Спорт, как площадка вмешательства во внутренние дела России»

Фото автора



В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, которое прошло под председательством заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея Климова. Тема обсуждения – «Об использовании международного спорта для оказания политического давления извне на Российскую Федерацию» собрала в зале многочисленную прессу.

Открывая заседание, председатель Комиссии сенатор Андрей Климов начал с того что поздравил российские вооруженные силы с «блестящей победой в Сирии», и отметил: некоторые иностранные партнеры пытаются принизить значение русской Победы и унизить нашу страну, партнеры не могут никак отказаться от пресловутого «сдерживания» России, а также от вмешательства в наши суверенные дела, используя для этого имеющиеся в их распоряжении разнообразные и мощные силы и средства. Сегодня под ударом этих сил оказалась практически вся сфера международного сотрудничества с Россией – начиная с политической и торгово-экономической деятельности вплоть до сферы спортивной.

- От имени нашей комиссии, - заявил Андрей Климов, - хочу обратить внимание на то, что использование спорта в грязных политических целях началось отнюдь не сегодня. Ещё в сентябре 2016 года Совет Федерации принял Заявление о недопустимости политизации большого спорта. Это Заявление было сделано в связи с решением Международного паралимпийского комитета по поводу того, чтобы приостановить членство Российского паралимпийского комитета в международных структурах, а сборная России была отстранена от участия в Паралимпийских играх-2016 года в Рио-де-Жанейро. Сенатор напомнил, как в Послании к Федеральному Собранию в декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил: «Всем хорошо известно, что в последние годы мы столкнулись с попытками внешнего давления... В ход было пущено всё: от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы – до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев».



Уверен, продолжал Андрей Климов, что многие помнят попытки Запада бойкотировать летние Олимпийские игры в Москве 1980 года, а также грязную антироссийскую компанию, развернутую перед проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. А теперь мы являемся свидетелями настоящее охоты на чемпионов этих Олимпийских игр – граждан Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что наша комиссия не занимается вопросами спорта, как таковыми, но в тех случаях, когда спорт стремятся использовать для вмешательства в наши внутренние дела с целью раскола общества в период президентских выборов, с целью опорочить и унизить наше Отечество, повлиять извне на органы российской власти, это – уже сфера ответственности нашей комиссии.

Нападки на Россию перед Олимпиадами политические провокаторы не раз использовали для собственных авантюр, подчеркнул сенатор. Так, летом 2008 года режим Саакашвили напал на российских миротворцев в Южной Осетии. В период сочинских Олимпийских игр прошёл государственный переворот на Украине. Не секрет, что в этих случаях можно было невооружённым глазом увидеть «руку дяди Сэма». Сегодня весь мир слушает военную риторику Вашингтона в отношении Северной Кореи, у границ который вскоре должен начаться всемирный праздник спорта – то есть, опять мировой спорт становится, к большому сожалению, заложником нечистоплотный политической игры.

Именно российская Конституция, День рождения которой мы отмечаем 12 декабря, дает нам право защищать Россию и ее суверенитет от грубых попыток вмешательство извне, от планов по грубой дестабилизации российской государственности путём неправомерной и аморальной политизации спорта, заявил Андрей Климов.

Член Совета Федерации, заместитель председателя комиссии Виктор Озеров сказал: в нашей Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ создается «Черная книга вмешательство во внутренние дела Российской Федерации в XXI веке». Один из наших вопросов – является ли спорт площадкой вмешательства во внутренние дела Российской Федерации?

Хочу сказать, продолжал он, что наша комиссия оказывает полную поддержку усилиям по оказанию юридической, моральной помощи тем нашим спортсменам, которые сейчас обращаются в Международный суд с целью отстаивания своего честного имени и возможности участия в Олимпиаде, которая будет проведена в Корее. Несмотря на то, что основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен провозгласил лозунг «О спорт ты мир», события второй половины ХХ века и начала XXI века показывают, что спорт всё больше и больше становится инструментом политики и вмешательства во внутренние дела России. Могу вспомнить слова бывшего президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэна, когда он сказал: победа в Олимпийских играх это важный вклад в победу в «холодной войне». К сожалению, меняются имена президентов США, сенаторов США, но остается использование спорта, как элемента вмешательство во внутренние дела чужих стран.

Сегодня мы видим, заявил Виктор Озеров, как используют спорт для давления на Россию и на российские власти, для внесения разлада в наше спортивное движение, на формирование негативного отношения общественного мнения в России к тем событиям, которые происходит в спорте высоких достижений.

Что касается допинга в России, то здесь предприняты крупные меры. Принят национальный план по преодолению допинга, мы, законодатели, вместе с Правительством внесли поправки в административное и уголовное законодательство за применение допинга. Однако это не устраивает наших, как говорится, «партнеров», и мы должны решить, что в этих условиях предпринять: либо занять круговую оборону и обижаться дальше на МОК и WADA, и попасть в ту ловушку, которую расставили эти организации и их спонсоры и кураторы перед Российской Федерации для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх, или собрать все силы в кулак и использовать натиск наших противников для того чтобы, сделать такой контрприем, чтобы на этом глобальном политическом «татами» наш российский спорт вышел победителем, сказал Виктор Озеров.

Сенатор напомнил о решении Олимпийского собрания, которое за несколько часов до проведения этого заседания комиссии Совета Федерации продемонстрировало смелость наших олимпийцев выступать на Олимпиаде в Корее. Сенатор высказался за то, чтобы это явилось примером, чтобы этот настрой распространился на наше гражданское общество, чтобы мы все поддержали наших олимпийцев и пожелали им успехов на Олимпиаде.

Приглашенный на заседание комиссии министр спорта Российской Федерации Павел Колобков начал свое выступление с того, что отметил: действительно, всегда во всем мире декларировали, что «спорт вне политики», однако сегодня видно, что это не так. Вот уже два года продолжаются обвинения на российский спорт в связи с допингом. После появления доклада WADA (Всемирной антидопинговой организации) Россия приняла меры для того, чтобы исправить те претензии, которые были сформулированы в докладе Макларена. Да, были случаи, но сегодня Российская антидопинговая организация совершенно другая. Мы поменяли всё её руководство, реформировали всю систему антидопингового контроля в России. «На нас давят, чтобы мы признали, якобы, государственную программу допинга. Этого никогда не было и никогда не будет!» - заявил министр.

Сегодня звучат голоса том что, необходимо бойкотировать игры в Корее, сказал он, а также поднимается вопрос: должны ли российские спортсмены выступать под нейтральным флагом или не должны? Однако, на Олимпийском в форуме было принято очень сильное решение, сильное, но сложное – спортсмены поддержали стремление участвовать в этих Олимпийских играх в Корее. И я уверен, нам важнее поехать на Олимпиаду и доказать свои права на медали, чем отказаться от Олимпиады и, по сути, предать интересы тех детей, которые сегодня приходят в школу олимпийского резерва, где формируются команды для участия в Олимпиадах на ближайшие десятилетия. Для любого ребёнка, для любого спортсмена Олимпийские игры – это идеал. Но, к большому сожалению, этот идеал, да и всё Олимпийское движение находится сегодня в серьезном кризисе.

Павел Колобков точно подметил: еще недавно президент МОК Томас Бах заявлял, что «решение исполкома МОК в отношении сборной России на Олимпиаде в Корее будет приниматься без любого внешнего давления». Это его признание говорит только об одном – давление такое есть, оно существует. Поэтому сегодня наши спортсмены нуждаются в поддержке всей страны. Им, непременно, будет трудно выступать – мы предполагаем, что будут провокации. Но, конечно, невозможно представить Олимпиаду без наших спортсменов. Любой турнир без российских спортсменов будет не полноценен, сказал в заключение министр.

На заседании выступил представить МИД России посол по особым поручениям Андрей Нестеренко. Он констатировал, что в последнее время мы видим попытки использовать спорт в качестве инструмента давления на международную политику Российской Федерации, давление на нашу страну, которое приобрело системный характер после событий на Украине и в Сирии. Докладом руководителя WADA Макларена инспирирована агрессивная информационная компания, которая нацелена на дискредитацию России, как великой спортивная державы. Результатом этой компании стал запрет на участие наших олимпийцев, а затем и паралимпийцев на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Западные действия размывает основы международного спортивного и олимпийского движения. Его лозунг всегда звучал так: «Спорт вне политики», однако, очень примечательно в связи с этим недавнее заявление руководителя Всемирного антидопингового агентства: «Спорт без политики - это своего рода несбыточная мечта». Министерство иностранных дел отреагировало на это странное высказывание своим заявлением от 18 ноября нынешнего года («» - С.Ф.).

Следует ожидать, по нашим прогнозам, что Запад продолжит давление на Россию через международный спорт. Там попытаются препятствовать участию нашей страны в различных международных спортивных мероприятиях. Это уже проявилось в отношении предстоящей зимней Олимпиады в Южной Корее. Неоднократно звучат откровенные заявления русофобски настроенных западных контрагентов в отношении перспектив поведения в нашей стране в будущем году Чемпионата мира по футболу, который является одним из крупнейших международных спортивных мероприятий.

Необходимо, подчеркнул Андрей Нестеренко, расширять круг наших единомышленников, продолжать работу, опираясь на то, что спорт – это независимая автономная сфера жизни людей, которая должна быть отделена от политической повестки дня, что спорт должен служить цели объединение народов уважение традиций и культур различных государств.

В обсуждении приняли участие сенаторы-члены комиссии, а также ряд приглашенных экспертов. Завершая заседание, Андрей Климов сказал, что комиссия будет и дальше уделять внимание теме вмешательства во внутренние дела России через спорт и вернется к этому вопросу уже в ближайшее время. Он пожелал успехов нашим спортсменам, которые отправятся на Олимпиаду вопреки всем сложностям и преградам: «А мы все будем за них болеть!»



Сводка.нет - Новости Украины и Мира