Александр Зубченко Аркаша Бабченко улетел в Израиль. Осознание того, что Рубикон перейден, ров заселен крокодилами, а «Абрамс» на Тверской откладывается, пришло к нему в душе. Для меня было новостью, что он моется. А все остальное, непременно, подлежит суровой верификации. Пока не увижу личный счет Бабченко в шекелях, не поверю в его отъезд. Знаете, были уже прецеденты. Клиент валялся в луже свиной крови, побратимы оплакивали его «расстрел», а киллер уже писал список своих потенциальных жертв. В списке было примерно 100-150 человек разных полов. Иногда встречались и трансгендеры. И всем им грозила смертельная опасность. По ходу, она и сейчас грозит, поскольку никто отбой официально не давал. Короче, ждем подтверждения из банка Израиля. Теперь Богдан. Андрей. Одно из двух этих распространенных в России имен – фамилия. Осознание того, что он конченый человек и, естественно, политик, пришло к нему в одной из европейских стран, где он встречал Хэллоуин в компании разнополой девушки. Ну вы понимаете. Короче, его избил Баканов, но пострадала Соня Кошкина, над которой глумится весь пул «Телеграмм-каналов», контролируемых Офисом президента. Все издеваются над тем, как она повелась на фейк о драке с главой СБУ, который запустил Стас Речинский с подачи, по всей видимости, Бабченко. Или того человека, который употребляет вещества, усиливающие восприятие окружающего мира. Конечно, очень ржачно, что у нас глава офиса какого-то президента – толстый тролль. Уже второй случай фейка, связанный с абсолютно понятным будущим Богдана. Его, непременно, уволят. Дело даже не в том, кто такой Андрей, чего он хочет и у кого работает клоуном. Карма у него специфическая. Мы все видели заявление Богдана об увольнении по собственному желанию, когда наступит соответствующее желание. И сегодня с абсолютной точностью можно сказать: оно наступило. Пока не у Андрея, но не важно. Когда-нибудь он же пойдет в душ и там, как Бабченко, с пугающей ясностью поймет: крокодилы уже заполнили глубокий ров его сознания.



Просто, как и в случае с Аркашей, в его отставку не сразу поверят. Ну как в том анекдоте, где проститутки кричали: Яременко, Яременко! Когда пришло время увольнять любвеобильного Богдана, заострившего в Раде проблему проституции, оказалось, что заявление по собственному написано им без даты. Тоже не все сразу поверили. Более того, Богдан еще неделю станет троллить «топ-журналистов» своей заявой про отставку. Это такая игра, в которую превратилась украинская политика после появления рояля со специфическими исполнителями. Только в душе приходит осознание. Или не приходит.

Мылся ли перед отлетом во Франкфурт Анатолий Матиос? Единственный в мире военный прокурор (бывший) с татухой совы на предплечье. Честно отвечу: не знаю. Но тоже улетел с перспективой на ПМЖ. Фейк ли это? Давайте спросим Богдана в «Фейсбуке». Если он изменит свою фотку с выбитыми зубами на изображение отрезанного члена Кивы, то да. Все так и есть. Источник проверенный, не раз отличался прекрасными розыгрышами в стиле «у вас спина белая». Становится кристально ясно, что подобным политикам не нужна традиционная пресс-служба. Сами подумайте: зачем тому же Милованову пресс-секретарша, если все знают, что он – дебил? Что тут можно расширить, углубить и отшлифовать?

Некоторое время просуществовала новость о том, что жена Луценко написала заявление о сложении депутатских полномочий и собирается на ПМЖ в Лондон. Но, по всей видимости, это фейк, поскольку сам Юрий Луценко прилетел в Киев, ведь у супруги проблемы со здоровьем. Однако заявление действительно есть. Но Вятрович в списке не следующий. То есть в Раду в результате продвижения партийного «паровоза» попадет не отец украинского Альцгеймера, а какая-то львовская миллионерша. Очень юная, перспективная, хорошая знакомая Софийки Зверобой. Или как там ее? Которая очень нравится Яременко, поскольку он часто лайкал ее посты. А если Бодя лайкает посты, то это по умолчанию означает предложение анала. Короче, Вятрович продолжит трудиться в своем институте, где он снимает серию очень интересных роликов про фантастическое прошлое украинской нации. В сфере истории он здорово развернулся, поскольку все свидетели давно уже умерли и просто непаханое поле для конструирования новых исторических концептов. Кстати, говорят, когда Вятрович заходит в душ, его посещают странные фантазии. К примеру, бросить все и уехать в Израиль, к Бабченко. Они друг друга не переносят, однако ров из общего сознания одинаково наполнен зелеными крокодилами. Только в случае с Вятровичем эти животные жовто-блакитные.

Ульяна Супрун улетела в Штаты еще две недели назад. Как есть – немытая и нечесаная. Вот как только перестали появляться на ее страничке просветительские посты про лечение анального герпеса, так сразу стало понятно – нет Супрун на месте. Улетела. Вернется ли? Все зависит от регистрации дел в едином реестре. Пока нет никаких подтверждений. Одна фотка Богдана в Италии, где он купается в бассейне с несвежей морской водой. Хотя, скорее только, это фейк, поскольку он катается на лыжах в Швейцарии. Привыкает вставать на лыжи. Это даже профессору Плейшнеру пригодилось. Хотя он, бедолага, не умел ходить на лыжах, и следовательно выпал из окна на Блюменштрассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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