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Хит зимы: мандариновый пирог
04.11.2019 19:06
Мандарины вкусные, ароматные, сочные и приносят большую пользу организму. Все мы любим и с большим удовольствием едим их. Обычно, употребление мандаринов ограничивается поеданием их в свежем виде, а также из них получается отличный витаминный фреш.

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Мы же предлагаем расширить мандариновое меню и испечь замечательный пирог.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Мандарины опустить в кипящую воду и варить на слабом огне около 2 часов, остудить, выбрать все косточки и измельчить блендером в пюре вместе с кожурой;

2. Яйца взбить с сахаром в пышную массу;

3. Миндальную муку соединить с разрыхлителем;

4. Смешать яйца с мукой, добавить пюре из мандаринов;

5. Духовку разогреть до 180С, небольшую форму смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки;

6. Заполнить форму тестом и выпекать минут 40-50;

7. Готовый пирог оставить в холодильнике на ночь. После - украсить мандаринами, нарезать и угощаться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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