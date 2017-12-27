В Сети набирает популярности видеоролик о том, как президент Владимир Путин насилует Россию.

Провокационный мультик разместил один из пользователей соцсети на своей странице в Facebook, информирует news.eizvestia.com.

Начинается видео, которое блогер назвал «Шедевром», со свадьбы Путина с девушкой, символизирующей Россию.

Во время церемонии президент клянется защищать и беречь «супругу», а также почитать права и свободы человека.

Однако, как только свадьба заканчивается, улыбка на лице Путина исчезает, он заковывает новобрачную в оковы диктатуры и бесправия, заклеивает ей рот цензурой и накачивает пропагандой.

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После этого «президент» начинает издеваться над девушкой.

Также автор показывает, как с приходом Путина Россия повязла в коррупции и насилии.

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