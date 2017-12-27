|Хитом Сети стал мультик для взрослых, как Путин насилует Россию (ВИДЕО)
|27.12.2017 22:11
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В Сети набирает популярности видеоролик о том, как президент Владимир Путин насилует Россию.
Провокационный мультик разместил один из пользователей соцсети на своей странице в Facebook, информирует news.eizvestia.com.
Начинается видео, которое блогер назвал «Шедевром», со свадьбы Путина с девушкой, символизирующей Россию.
Во время церемонии президент клянется защищать и беречь «супругу», а также почитать права и свободы человека.
Однако, как только свадьба заканчивается, улыбка на лице Путина исчезает, он заковывает новобрачную в оковы диктатуры и бесправия, заклеивает ей рот цензурой и накачивает пропагандой.
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После этого «президент» начинает издеваться над девушкой.
Также автор показывает, как с приходом Путина Россия повязла в коррупции и насилии.