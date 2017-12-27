За последние недели мне не раз довелось присутствовать на очень интересных встречах в стенах Совета Федерации в качестве корреспондента журнала «Международная жизнь». Пересматривая сейчас эти репортажи – а они опубликованы на портале журнала, пришел к решению представить их и здесь, в ЖЖ, единым блоком под общей рубрикой «День Сената», поскольку и тематика, и высказываемые мнения очень интересны.

Итак, «День Сената» в блоге. Пять репортажей.



Репортаж второй. Посол Руанды в России: «Мы хотим сохранить ту дружбу и тепло, которые ощущали с российской стороны на протяжении десятилетий».

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В Совете Федерации состоялась большая встреча с послами государств Африки, аккредитованными в Москве. Гостей приветствовал заместитель Председателя Совета Федерации, Президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс Умаханов.

Открывая встречу, он передал приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая высказала слова благодарности за активное участие парламентов африканских государств в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза, которая недавно прошла в Санкт-Петербурге. Впервые за 128 летнюю историю этой организации на сессию МПС собрались представители 158 стран – почти две с половиной тысячи участников, между которых были 87 спикеров парламентов. 45 делегации представляли страны Африки.

По словам Ильяса Умаханова, цель нынешней встречи в Совете Федерации – подведение итогов уходящего года, который был очень насыщенным, а также обмен мнениями о продолжении взаимодействия в 2018 году. Совет Федерации – это не только высший парламентский орган России, но и важная политическая площадка, на которой проводятся регулярно различные встречи международного формата, сказал вице-спикер. Мы принимаем представителей, руководителей и общественных организаций, и органов государственного управления разных стран.

«Это в равной степени относится и к Российскому комитету солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, который мне с недавнего времени доверено возглавлять, - продолжал Ильяс Умаханов. – Мы работаем здесь вместе с Александром Сергеевичем Дзасоховым, которого Вы хорошо знаете. Наш Комитет солидарности призван продолжить славные традиции своего предшественника советского Комитета солидарности с народами Азии и Африки. Именно этому комитету ОСНАА вместе с государственными органами власти удалось в далеком 1960 году на Генеральной Ассамблее ООН принять историческую «Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам». Та Декларация имела огромное значение для борьбы африканских народов за свободу и независимость.

Несколько месяцев назад мы провели большую конференцию Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки с участием министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова и президента международной Организации солидарности с народами Азии и Африки при широком представительстве дипломатического корпуса. И сегодняшнюю встречу мы рассматриваем, как продолжение начатой работы, как одну из форм активного и тесного взаимодействия с дипломатическим корпусом африканских стран в Российской Федерации».

Ильяс Умаханов отметил, что сегодня ситуация в мире меняется. «На этом фоне, непременно, значение солидарности не только сохраняется, но и приобретает особую актуальность. Появляются новые задачи, новые вызовы, и мы должны крепить солидарность, вместе противостоять таким вызовам, как экстремизм, терроризм, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, покушения на суверенитет и независимость», — сказал вице-спикер СФ. Сожалению, продолжал он, эти деструктивные попытки предпринимаются, в том числе, с использованием неправительственных организаций, а также с подключением международных механизмов – всякого рода судов и трибуналов. А, применительно к российским спортсменам, – даже с использованием такой авторитетной организации, как Международный олимпийский комитет.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова рассказала о подготовке к проведению в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге Второго Евразийского женского форума. Несмотря на то, что форум называется Евразийским, он является, действительно, международным. На Первый подобный форум собрались представители почти 80 государств мира, и делегации стран Африки приняли в нём самое активное участие. «За это мы им благодарны и ждем такого же активного участия во Втором Евразийском женском форуме», — отметила вице-спикер СФ.

«Мы удовлетворены политикой Правительства России, нацеленной на развитие контактов со странами Африки. Рады констатировать, что российско-африканские отношения и сотрудничество приобрели в последние годы новый импульс», — отметил дуайен группы послов африканских стран, Посол Республики Мадагаскар в России Эдуа Альфонс Максиму Дуву. В своем выступлении он посетовал на то, что об Африке в Москве очень мало информации, а то, что можно найти в Интернете, часто содержит ошибочную информацию. В результате несправедливо складывается чувство, что там «постоянная борьба с бедностью и бесконечные братоубийственные войны». Однако, сказал он, «я утверждаю, что Африка – это совершенно иная реальность, которая и соответствует действительности».

Африка сегодня имеет население более 1 миллиарда человек. И к 2050 году численность населения Африки может возрасти до 2 миллиардов человек. Темпы экономического роста составляют около 5 процентов, что превышает среднемировой уровень. Африка – самый богатый природными ресурсами континент. Африка – самый молодой континент: возраст 45 процентов африканцев не превышает 15 лет. Африка – это открывающиеся финансовые рынки. Это – растущий уровень университетского образования. Мы приступили к глубоким реформам во всех сферах – управленческой, правовой, политической, экономической и институциональной.

«Мы, послы африканских стран в Москве удовлетворены нынешней политикой правительства России, нацеленной на поворот к Африке, - сказал посол. – Мы рады констатировать, что российское африканское сотрудничество приобрело за последний год новый импульс».

Вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Попечительского совета Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Александр Дзасохов начал свое выступление с того, что вспомнил: «Мне приходилось бывать во многих африканских странах десятки раз, и я всегда испытывал к ним большую симпатию. Поэтому призыв к расширению сотрудничества с Российской Федерацией, мне очень понравился, и, можно сказать, что мы его возьмём за основу работы нашего Комитета солидарности и сотрудничества со странами Азии и Африки. Хотелось бы сегодня вспомнить, как я встречался с такими выдающимися руководителями африканских стран, как президент Египта Гамаль Абдель Насер, президент Алжира Ахмед Бен Белла. Также часто встречался с президентами Секу Туре и Джулиусом Ньерере, с другими известными лидерами из знаменитого поколения африканских революционеров и политиков, которые внесли свой неоценимый вклад в дело независимости и свободы африканских народов».

Африка и Россия, продолжал Александр Дзасохов, обладают огромным историческим капиталом, накопленным в то время, когда африканские народы боролись за независимость. Наша страна всегда занимала позиции солидарности в отношении африканских народов и на трибуне Организации Объединённых Наций, и в деле поддержки национально-освободительных движений Африки, в том числе, и тех, кто вели вооруженную борьбу против колониализма. «Сегодня мы бы хотели, при вашей поддержке, создать условия для регулярных встреч и контактов, в ходе которых мы вместе будем отмечать знаменательные события из истории африканских народов. Это, полагаю, как раз и будет помогать популяризации истории и культуры Африки в России», - сказал Александр Дзасохов.

«В Африке помнят всё доброе, что было сделано для африканских народов Советским Союзом, не только с благодарностью, но и с некоторой ностальгией. Мы хотим и надеемся на возвращение России в Африку, - сказала Посол Руанды Жанна д’Арк Муджавамария. - Мы будем рады многоплановому сотрудничеству с Россией и более системному присутствию России на нашем континенте. Мы ждем более активного участия в подготовке и реализации конкретных двухсторонних проектов, которые давали бы реальные результаты. Мы не хотим терять экономическую и научно техническую поддержку России. Мы хотим сохранить ту дружбу и тепло, которое всегда ощущали в отношениях с российской стороны на протяжении десятилетий».

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены более ста лет назад, напомнил Посол Эфиопии Грум Абай Тешоме. Он говорил о том, что необходимо возобновить работу Форума «Россия – Африка», который был учрежден в начале 2010-х годов. Первое его заседание состоялась в Аддис-Абебе, однако, в последнее время этот форум не собирался. «Мы уверены, что возобновление его работы даст огромные возможности и станет отличной платформой для развития политических и парламентских связей, включая вопросы международной безопасности. Мы хотим видеть участие России в различных программах развития африканских стран. Мы слышим благоприятные заявления со стороны российских политиков и парламентариев, иногда даже со стороны российского бизнеса, однако, полагаю, что наши связи должны быть расширены. Пока они недостаточны. Африка – очень богатый континент, и ей нужно развитие и новая инфраструктура», - подчеркнул Посол Эфиопии.

Африка сегодня это динамично развивающийся континент, где происходят важные процессы, оказывающие значительное влияние на формирование современного мироустройства, сказал директор Департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский. Африканские государства за последнее десятилетие добились весомых успехов на пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Они всё чаще и громче заявляют о себе и о своих интересах в вопросах глобальной повестки дня. По многим международным проблемам наши позиции близки или совпадают.

Вместе с тем, сказал российский дипломат, мы вынуждены констатировать, что на африканском континенте всё ещё сохраняются многочисленные проблемы, в том числе, унаследованные от колониализма очаги напряжённости. В ряде регионов существенно активизировались радикальные и террористические группировки. Деятельность экстремистов наносит убыток экономике африканских государств, мешает восстановлению мирной жизни, решению социальных проблем.

Отношения России со странами Африки традиционно строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, носят дружественный и открытый характер. Мы настроены на дальнейшую интенсификацию наших связей с африканскими странами, с их региональными интеграционными объединениями, в первую очередь, с Африканским Союзом. Одним из важных направлений взаимодействия является торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2016 году товарооборот России со странами Африки вырос по сравнению с предыдущим годом на 24% и составил 13,8 млрд долларов. На африканском континенте российские операторы широко представлены, в основном, в энергетическом и нефтегазовом секторе, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Очевидно, что потенциал нашего взаимодействия на экономическом направлении использован не полностью, и в этой связи мы рассчитываем на содействие африканских партнеров в поиске взаимовыгодных проектов сотрудничество, отметил Андрей Кемарский.

На встрече выступили Посол Марокко Абделькадер Лешехеб и Посол Арабской Республики Египет Ихаб Наср, которые высказали ряд пожеланий относительно работы их дипломатических представительств в Москве и режима присутствия в России студентов из африканских стран, а также директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

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