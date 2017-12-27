Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене

Немецкие правоохранители конфисковали в уходящем году, почти семь тонн кокаина, что больше чем в три раза превышает данные 2016 года, сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам, пишет Deutsche Welle .

Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене - портовых городах с выходом в Северное море. Причиной увеличения поставок кокаина в Германию и другие страны Западной Европы стал рост объема производства этого наркотика в Южной Америке.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение" , - объясняет Кристиан Хоппе с BKA. В этой связи он ожидает роста потребления кокаина в Германии.

"Мы имеем дело с наплывом кокаина" , - заявил глава управления таможенных расследований Гамбурга Рене Трабзон. По его словам, в Германии конфискации подлежит лишь малая часть общего объема кокаина, поставляемого из Южной Америки в Европу.