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Происшествие случилось на улице Васильковская, близко ВДНХ.

"Владелец внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший от травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.

В пьяный водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости въехал в киоск. Авария произошла сегодня на улице Кустанайской.

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