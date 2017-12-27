|В столице владелец внедорожника сбил насмерть пешехода
|27.12.2017 22:14
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В произошло смертельное , в результате которого погиб один человек,передает со ссылкой на .
Происшествие случилось на улице Васильковская, близко ВДНХ.
"Владелец внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший от травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, на месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.
В пьяный водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости въехал в киоск. Авария произошла сегодня на улице Кустанайской.
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