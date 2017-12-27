За последние недели мне не раз довелось присутствовать на очень интересных встречах в стенах Совета Федерации в качестве корреспондента журнала «Международная жизнь». Пересматривая сейчас эти репортажи – а они опубликованы на портале журнала, пришел к решению представить их и здесь, в ЖЖ, единым блоком под общей рубрикой «День Сената», поскольку и тематика, и высказываемые мнения очень интересны.

Итак, «День Сената» в блоге. Пять репортажей.

Репортаж пятый. «Атака на Россию через спорт, молодежь и экологию».

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В Совете Федерации прошло заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Тема – итоги работы за осеннюю сессию, однако, содержание этого заседания оказалось очень актуальным и совсем не «отчетным».

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, открывая работу, отметил, что Комиссия действует уже полгода, и за это время удалось сформировать работающую структуру. Проведено четыре плановых заседания, а также несколько заседаний рабочих групп, прошли два «круглых стола», идет работа экспертной группы – сложился пул серьёзных, уважаемых экспертов.

Андрей Климов заметил: работа нашей Комиссии состоит в том, чтобы готовить рекомендации, давать анализ поступающей информации, доводить наш анализ и наши выводы до общества, до министерств и различных ведомств. Поэтому, когда журналисты спрашивают: «А сколько законодательных актов вы сделали?», могу ответить – уже около десятка: это те инициативы наших сенаторов, членов совета Федерации, которые базируются на предложениях Комиссии.

В рамках наших международных связей, продолжал Андрей Климов, и председатель Комиссии и члены Комиссии доводили до наших коллег за рубежом информацию о нашей работе. На Ассамблее Межпарламентского Союза, которая состоялась не так давно в Санкт-Петербурге, председатель Комиссии выступил с сообщением, которое было с пониманием воспринято участниками. Причем, там присутствовали, в том числе, представители стран, которые скептически относятся к российской политике, но ни у кого не возникло возражений по поводу выводов, которые были им представлены. Мало того, в целом ряде государств возникло желание организовать у себя структуры подобные нашей Комиссии – формой нашей работы заинтересовались представители ряда стран, входящих в Европейский союз, и они прямо говорят, что «чувствует подобное влияния извне».

Мы приступили к созданию «Чёрной книги» вмешательства во внутренние дела России, продолжал председатель Комиссии. Мы предполагаем не только опубликовать эту книгу, но и широко обнародовать информацию, которая будет в ней содержаться. Намерены организовать парламентские расследования, на которые мы будем приглашать свидетелей некоторых событий, знакомить их с документами и просить их комментарии по тому или иному поводу.

На этом этапе работы нашей Комиссии мы видим угрозы, связанные с будущими президентскими выборами в России, причём, количество информации на эту тему нарастает, подчеркнул Андрей Климов. Мы хорошо знаем, что делают наши так называемые «партнеры». Мы прекрасно понимаем, что с будущего года начнет действовать новый санкционный пакет против России, что вступят в действие рекомендации, которые были сформулированы в конгрессе США, и они связаны с усилением работы по, как они говорят, «сдерживанию России». Мы уже точно знаем, через какие международные некоммерческие организации будет вестись эта работа, и я не удивлюсь, если в начале будущего года мы обнаружим имена нескольких организаций, которые будут названы «нежелательными» в России со всеми вытекающими последствиями. Причем, эти организации не связаны с Соединенными Штатами Америки только на первый взгляд – напомню, что США выделили на 2018 год на «сдерживание» России по сравнению с 2014 годом почти в 10 раз больше денег.

Член Комиссии сенатор Виктор Озеров напомнил, что недавно состоялось заседание, на котором мы рассмотрели политизацию спорта и превращение спорта в инструмент вмешательства во внутренние дела России. Мы пришли к единому выводу, что антироссийская кампания, которая развязана в связи с «допингом скандалом», не имеет ничего общего с принципами международного Олимпийского движения, а также грубо нарушает нормы международного права. Члены Комиссий отметили, что в последнее время политизация спорта продолжается в связи с приближением выборов Президента Российской Федерации, и давление на этом направлении только возрастает. Члены Комиссии единогласно приняли решение о необходимости признать спорт в качестве одного из направлений вмешательства во внутренние дела Российской Федерации в целях подрыва суверенитета нашей страны. Сенатор сказал, что уже возбуждены уголовные дела против тех лиц, которые виновны в организации санкционного давления на Российскую Федерацию в области спорта, и Комиссия будет следить за этим.

О молодежной проблематике в работе Комиссии рассказал сенатор Игорь Чренышенко. По его словам, молодежная проблема тесно связана с темой вмешательство во внутренние дела России, ведь, известно, как молодёжь использовалась в различных странах Европы, Азии и Африки при организации «цветных революций». Эта тема в предстоящий период в нашей стране требуют особого внимания. И проведение в Корее Олимпийских Игр, к которым молодежь обычно относится очень живо, и Чемпионат мира по футболу в России с учётом активности фанатских группировок, существующих в стране, а также проведение выборов Президента России, являются событиями повышенного внимания в 2018 году с точки зрения реакции молодежи. Понятно, что социальные сети больше ориентированы на молодежную аудиторию, чем на людей старшего поколения – ветеранов и пенсионеров, следовательно попытки влияние на молодежь через эти интернет-структуры вызывают наш самый пристальный интерес.

В продолжение этой важной темы Андрей Климов заявил, что представители иностранных государств предпринимают попытки изменить политические взгляды российских школьников и студентов, чтобы впоследствии подорвать суверенитет России. Он отметил, что «партнеры» работают на вырост, в расчете на то, что через несколько лет эти молодые люди займут руководящие посты в России. Это очень опасно, так как именно молодежь использовалась в качестве основной движущей силы во время «цветных революций» в разных странах мира. Известно, как почти конспиративно пытаются работать с нашей молодежью: «зальчики снимают в разных отельчиках. Приезжают какие-то ребята, которых некоторых узнают сотрудники наших спецслужб еще по совместному противостоянию со времен «холодной войны». И начинают нашим ребятам, да еще в России, да еще на английском языке рассказывать вещи, которые, ну, очень далеки от понятия «образование», «культура», «наука». Там про «другое».

Ещё одну сторону вмешательства иностранных сил во внутренние дела России раскрыла в своем выступлении Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По её оценкам, международные экологи занимаются в России отнюдь не проблемами «защиты окружающей среды», а политической работой, привлекая местные структуры. Она отметила, что внимание, обращенное к проблеме экологии, породило довольно много разного рода «природоохранных» движений, которые в России финансируются из-за рубежа, а усилия этих движений, как правило, нацелены на закрытие производств и предприятий, которые включены в государственные программы импортозамещения. Именно здесь проявляется их протестная активность. Эти движения действует по всей России – Красноярск, Курск, Абакан, Уральск, Губкин и ряд других территорий. Причём, если ознакомиться с сайтами этих «общественных» организаций, то видно – эти сайты, эти информационные ресурсы сделаны, практически, «под копирку». Различия в содержании этих сайтов можно найти только в названиях тех предприятий, против которых они выступают.

Наибольшую активность акций «под прикрытием экологии» наблюдается против тех предприятий, которые занимаются не только импортозамещением, но и развивают инфраструктуру Российской Федерации либо ведут модернизацию предприятий в целях повышения их конкурентоспособности.

Общий объем инвестиций, заблокированных на некоторых объектах, подвергающихся атакам «природозащитников», измеряется суммой примерно один триллион рублей. По словам Ирины Гехт, блокирование этих объектов лишает работы, примерно, 57000 человек, а, с учётом смежников, объём потерянных рабочих мест превышает 480000.

По её мнению, в свете приближающихся выборов тема «экологии», наверняка, будет эксплуатироваться всё более активно. Известно, что некоторые экологические движения в России финансируются через, например, неправительственные норвежские фонды, и это направление, конечно, представляет непосредственную угрозу суверенитету Российской Федерации. Известно, что лидеры региональных протестных «экодвижений» проходят постоянное обучение, в том числе, и в Москве. Известно, что одна из крупнейших международных экологических организаций уже получила «беспрецедентно большой для работы в России бюджет на 2018 год», и эти средства, непременно, будут направлены на расшатывание ситуации. Появилась также информация, что в прессе готовится целая серия статей призывающих «ввести в Челябинской области режим международного контроля в связи с резким ухудшением экологической ситуации», а, в связи с подобной «угрозой», «только совместными международными усилиями можно решить эту проблему на территории России».

Подведение итогов года во Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации получилось, как видите, совсем не парадным. Впереди 2018 год, когда наши «партнеры» не оставят усилий по ущемлению России через «расшатывание» внутриполитической ситуации. Но, «тот, кто предупрежден – тот вооружен». А мы уже многое знаем, и ещё больше видим.

Как написал нынешний поэт, откликаясь на пушкинское «Клеветникам России»:

«И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы как прежде держим Щит

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва, –

Пускай узнают поименно:

Россия все еще жива!

Не пали отчие знамена!»

Владимир ВЕРОВ, 2005 год (с)

Добавим, что кроме Щита у России всегда есть ещё… Меч.

Но это замечание, что называется à propos, просто, чтобы «партнеры» не забывали…

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