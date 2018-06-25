Защита Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела

"Обращение САП в апелляцию по обжалованию решения Шевченковского райсуда - это имитация и игра на публику. Поскольку все предыдущие действия САП свидетельствуют о попытках отложить на неопределенное время рассмотрение дела Мартыненко в суде по существу", - зазнчив адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Мартыненко . В частности, на это, по его словам, была направлена поведение САП на подготовительном заседании суда 21 июня.

" Сначала прокурор САП безосновательно пытался покончить второй раз на Николая Мартыненко и других людей дополнительные обязательства, которые ранее были отменены судами как безосновательные. Потом выяснилось, что САП подал обвинительный акт в суд с ошибками. Эти ошибки очень непрофессиональные - на уровне студента 3-го курса юрфака. Они были сделаны умышленно - чтобы суд вернул дело в САП. Более того, прокурор САП Симкив сам обратил на них внимание суда во время своего выступления. То есть САП критиковала сама себя " , - отметил Бойко.

По его словам, НАБУ и САП годами пиарились на упоминание фамилии Мартыненко и занимались его дискредитацией.