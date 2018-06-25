|Мартыненко будет через суд требовать скорейшего рассмотрения его дела по существу, - адвокат
|25.06.2018 15:54
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Защита Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу делаЗащита Николая Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела, где фигурирует экс-депутат, следовательно обжалует в апелляционном суде решение Шевченковского райсуда Киева, который вернул САП обвинительный акт в объединенной деле "Энергоатома" и госпредприятия "Восточный ГОК" .
"Обращение САП в апелляцию по обжалованию решения Шевченковского райсуда - это имитация и игра на публику. Поскольку все предыдущие действия САП свидетельствуют о попытках отложить на неопределенное время рассмотрение дела Мартыненко в суде по существу", - зазнчив адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Мартыненко . В частности, на это, по его словам, была направлена поведение САП на подготовительном заседании суда 21 июня.
" Сначала прокурор САП безосновательно пытался покончить второй раз на Николая Мартыненко и других людей дополнительные обязательства, которые ранее были отменены судами как безосновательные. Потом выяснилось, что САП подал обвинительный акт в суд с ошибками. Эти ошибки очень непрофессиональные - на уровне студента 3-го курса юрфака. Они были сделаны умышленно - чтобы суд вернул дело в САП. Более того, прокурор САП Симкив сам обратил на них внимание суда во время своего выступления. То есть САП критиковала сама себя " , - отметил Бойко.
По его словам, НАБУ и САП годами пиарились на упоминание фамилии Мартыненко и занимались его дискредитацией.
"Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: каждый имеет право на доступ к правосудию. Николай Мартыненко был его лишен более двух лет. Мы однажды уже заставили НАБУ и САП передать дело в суд. Теперь будем последовательно добиваться того, чтобы суд наконец начал рассмотрение по существу. Все сфальсифицированы обвинения будут опровергнуты ", - отметил адвокат.