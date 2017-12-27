Владимир Слепцов спрятался в автобусе с журналистами и возвращается вместе с ними домой.

Экс-мэр Торецка Владимир Слепцов передумал возвращаться на подконтрольную боевикам «ДНР» территорию Донецкой области. Как сообщают очевидцы с места обмена, мужчина скрылся в автобусе с украинскими журналистами и возвращается вместе с ними. Далее он будет отбывать наказание в Украине, информирует еizvestia.com.

Слепцова обвиняют в участии в сепаратистских действиях в апреле 2014 года, когда он выносил на заседание сессии городского совета вопрос о незаконном референдуме. Подозрение экс-чиновнику вручили в августе 2016 года, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и участие в террористической организации. В декабре этого года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что было нужно для обмена.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира