4 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен • Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата • Россия не ответила на семь требований отдать захваченные корабли – МИД • Температура воздуха в Киеве побила 60-летний рекорд • Хит зимы: мандариновый пирог • Официально: Ирина Луценко уходит из парламента • В Украине банки закрыли более 300 отделенийвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Донецк, общество, Донбасс, опросы, Зеленский. 4 ноября 449политика, Донецк, общество, Донбасс, опросы, Зеленский. Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі. Перший - завершення гарячої фази війни. Другий - примирення людей. Третій - реінтеграція. Цитати з промови Зеленського Донбас Реалії показали жителям Донецька. Реакція донеччан на заяви президента, чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє Донецька? Фоторепортажи Популярные теги Львів, соревнования, пейзажи, автомобили, джаз, Динамо, юмор, #Євромайдан, путешествия, протесты, церковь, экология, Майдан, спорт, транспорт, туризм, цирк, культура, ЗСУ, ВСУ, суд, кошки, митинги, Саакашвили, столкновения, праздники, фотопроект, акции, город, Шахтер, живопись, люди, фестивали, Верховная Рада, беспорядки, Путин, концерты, США, парады, марш, технологии, Александр Зубко, ВМС, оккупация, Одесса, авиация, мода, политики, природа, зима, Россия, депутаты, дизайн, фотоконкурсы, Дмитрий Дятлов, Карпаты, Порошенко, Киев, стихийные бедствия, корабли, выборы, катастрофы, знаменитости, передовая, выставки, футбол, дети, животные, солдат, Сергей Смоленцев, война, музыка, аннексия Крыма, полиция, бизнес, НАТО, самолеты, женщины, фотоподборки, уикенд, АТО, искусство, военная техника, тест-драйв, общество, Львов, политика, фотографы, история, Донбасс, Нацгвардия, архитектура, традиции, портрет, милиция, досуг, мир, вера, учения, фотография Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Львів, соревнования, пейзажи, автомобили, джаз, Динамо, юмор, #Євромайдан, путешествия, протесты, церковь, экология, Майдан, спорт, транспорт, туризм, цирк, культура, ЗСУ, ВСУ, суд, кошки, митинги, Саакашвили, столкновения, праздники, фотопроект, акции, город, Шахтер, живопись, люди, фестивали, Верховная Рада, беспорядки, Путин, концерты, США, парады, марш, технологии, Александр Зубко, ВМС, оккупация, Одесса, авиация, мода, политики, природа, зима, Россия, депутаты, дизайн, фотоконкурсы, Дмитрий Дятлов, Карпаты, Порошенко, Киев, стихийные бедствия, корабли, выборы, катастрофы, знаменитости, передовая, выставки, футбол, дети, животные, солдат, Сергей Смоленцев, война, музыка, аннексия Крыма, полиция, бизнес, НАТО, самолеты, женщины, фотоподборки, уикенд, АТО, искусство, военная техника, тест-драйв, общество, Львов, политика, фотографы, история, Донбасс, Нацгвардия, архитектура, традиции, портрет, милиция, досуг, мир, вера, учения, фотографияЛеонид Швец Российско-украинский импичмент, или Предчувствие гражданской войны Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі. Перший - завершення гарячої фази війни. Другий - примирення людей. Третій - реінтеграція. Цитати з промови Зеленського Донбас Реалії показали жителям Донецька. Реакція донеччан на заяви президента, чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє Донецька? 04.11.2019



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