|Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными
|27.12.2017 22:20
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Лидеры Франции и Германии призвали поддержать Красный Крест в поиске пропавших без вестиКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен заложниками, который состоялся между украинской стороной и боевиками.
Фото: rferl.org
Главы Германии и Франции призвали стороны конфликта помогать обмену заложников, что до сих пор остаются в неволе, передает "Радио Свобода".
Также в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой немецкого правительства, лидеры Франции и Германии призвали обеспечить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать МККК в поиске пропавших без вести.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
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