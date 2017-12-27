Лидеры Франции и Германии призвали поддержать Красный Крест в поиске пропавших без вести

Главы Германии и Франции призвали стороны конфликта помогать обмену заложников, что до сих пор остаются в неволе, передает "Радио Свобода" .

Также в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой немецкого правительства, лидеры Франции и Германии призвали обеспечить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать МККК в поиске пропавших без вести.