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Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными
27.12.2017 22:20
Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными
Лидеры Франции и Германии призвали поддержать Красный Крест в поиске пропавших без вести
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен заложниками, который состоялся между украинской стороной и боевиками.
Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными Фото: rferl.org

Главы Германии и Франции призвали стороны конфликта помогать обмену заложников, что до сих пор остаются в неволе, передает "Радио Свобода".

Также в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой немецкого правительства, лидеры Франции и Германии призвали обеспечить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать МККК в поиске пропавших без вести.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

 

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