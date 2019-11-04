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Пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10
04.11.2019 21:07
Windows 7 будет прекращена в начале 2020 года
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Теги:
наука - наука и техника
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