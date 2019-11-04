На Хелловін Майлі Сайрус показала результати спільної еротичної фотосесії з новим бойфрендом. Перед камерами закохані з'явилися в сексуальних образах з шкіряними куртками. У підписі закохані пояснили, що перевтілилися в знаменитого співака Біллі Айдола і його колишню дружину Перрі Лістер. Крім того, для фото Майлі Сайрус також позувала у спокусливій нижній білизні і панчохах. А ось її бойфренд Коді Сімпсон просто продемонстрував ідеальний торс.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cody Simpson (@codysimpson) 31 Жов 2019 р. о 11:17 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 31 Жов 2019 р. о 9:20 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 31 Жов 2019 р. о 10:51 PDT

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