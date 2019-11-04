Майлі Сайрус влаштувала еротичну зйомку з новим бойфрендом
04.11.2019 21:17
На Хелловін Майлі Сайрус показала результати спільної еротичної фотосесії з новим бойфрендом. Перед камерами закохані з'явилися в сексуальних образах з шкіряними куртками. У підписі закохані пояснили, що перевтілилися в знаменитого співака Біллі Айдола і його колишню дружину Перрі Лістер. Крім того, для фото Майлі Сайрус також позувала у спокусливій нижній білизні і панчохах. А ось її бойфренд Коді Сімпсон просто продемонстрував ідеальний торс.