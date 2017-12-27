Президент в Краматорске вечером в среду, 27 декабря, встретил украинских заложников, которые удерживались в плену у сепаратистов, пишет со ссылкой на . Встреча транслировалась на персональной страничке главы государства в Facebook.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в , где вас встречают родные", - сказал президент.

По его словам, освобождение украинских заложников - одно из главных событий года для всей Украины.















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