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Порошенко встретился с освобожденными пленными
27.12.2017 22:21
Порошенко встретился с освобожденными пленными По теме:

Президент в Краматорске вечером в среду, 27 декабря, встретил украинских заложников, которые удерживались в плену у сепаратистов, пишет со ссылкой на . Встреча транслировалась на персональной страничке главы государства в Facebook.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в , где вас встречают родные", - сказал президент.

По его словам, освобождение украинских заложников - одно из главных событий года для всей Украины.







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