|Американцы тратят около 16 млрд долл на нежелательные подарки каждый год
|27.12.2017 22:23
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Каждый американец ежегодно получает по крайней мере один нежелательный дар, средняя стоимость которого составляет около 49.5 долл. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британской компанией Pureprofile, передает
В опросе приняли участие 2000 американцев.
Таким образом, по подсчетам исследователей, в общем американцы ежегодно тратят около 16 млрд на нежелательные подарки.
Причем 7% опрошенных признались, что умышленно дарили нежелательные подарки. Почти четверть опрошенных рассказали, что худшие подарки они получили от друзей, и лишь 5% заявило, что плохие подарки дарили их боссы.
Из всех полученных подарков, которые не пришлись по вкусу, 46% респондентов назвали одежду и аксессуары, а также предметы домашнего обихода, косметику и духи. И наоборот, музыкальные товары оказались одними из самых безопасных подарков, лишь 3% американцев отнесли к нежелательным подарки этой категории.
Как сообщал жители Киевщины больше
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