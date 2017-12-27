Каждый американец ежегодно получает по крайней мере один нежелательный дар, средняя стоимость которого составляет около 49.5 долл. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британской компанией Pureprofile, передает

В опросе приняли участие 2000 американцев.

Таким образом, по подсчетам исследователей, в общем американцы ежегодно тратят около 16 млрд на нежелательные подарки.

Причем 7% опрошенных признались, что умышленно дарили нежелательные подарки. Почти четверть опрошенных рассказали, что худшие подарки они получили от друзей, и лишь 5% заявило, что плохие подарки дарили их боссы.

Из всех полученных подарков, которые не пришлись по вкусу, 46% респондентов назвали одежду и аксессуары, а также предметы домашнего обихода, косметику и духи. И наоборот, музыкальные товары оказались одними из самых безопасных подарков, лишь 3% американцев отнесли к нежелательным подарки этой категории.

Как сообщал жители Киевщины больше денег тратят на алкоголь, табак и сладости.





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