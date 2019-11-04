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Меркель посетила завод Volkswagen и рассказала о планах по электрокаров
04.11.2019 21:26
Меркель посетила завод Volkswagen
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
volkswagen
завод
посетила
меркель
Новости
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