В течение следующих нескольких лет Россия возвращается в индустрию космического туризма с разработкой гостиничного модуля на Международной космической станции.

Государственная корпорация Роскосмоса приступила к рассмотрению предложения по 20-тонному модулю длиной 15,5 метров. Он будет поставлять более 90 кубических метров пространства под давлением, разделенного на четыре каюты, две гигиенические и медицинские станции и лаундж, информирует news.eizvestia.com.

Каждый спальный квартал был спроектирован с девятидюймовым иллюминатором, а в гостиной — более крупное 16-дюймовое окно. Wi-Fi и оборудование для тренажеров относятся к числу удобств и услуг, которые запланированы для гостей.

По оценкам, от одной до двух недельных поездок на более низкую орбиту Земли обойдется в 40 миллионов долларов для каждого человека. Дополнительная сумма в размере 20 миллионов долларов будет взиматься за фото-прогулку или размещение в течение месяца.

Читайте: Хитом Сети стал мультик для взрослых, как Путин насилует Россию (ВИДЕО)

Построение модуля обойдется России примерно в 279-460 миллионов долларов. Чтобы восстановить инвестиции государства в течение семи лет, РКК «Энергия» предлагает вылет не менее двум гостям с сопровождающим космонавтом на трех рейсах «Союз» в год.

Более того, он нацелен на привлечение десятка туристов, которые могут заплатить 4 миллиона долларов на финансирование развития модуля и еще 12,6 миллиона долларов через пару лет. Оставшаяся сумма в размере 10,8 млн. долл. США будет выплачена во время запуска.

Космический туризм уже давно поощряется космонавтами и НАСА. В 2016 году американское космическое агентство выпустило ряд плакатов, которые способствовали освоению космоса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира