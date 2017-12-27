Человек, который назвал себя Збигнев Рэкет, рассказал, что в прошлом получил грин-карту и переехал в США

Об этом пишет Le Parisien .

25 декабря лодку заметил хозяин яхты, который находился близко от острова. Он сообщил спасателям и они подобрали путешественника.

Человек, который назвал себя Збигнев Рэкет, рассказал, что в прошлом получил грин-карту и переехал в США. Там он решил путешествовать и отправился в Индию, где купил лодку, на которой путешествовал Индийским океаном.

За это время срок действия его грин-карты истек. Последним местом, где проживал поляк, были Коморские острова, оттуда он решил плыть в ЮАР на своей лодке.

Однако, в пути лодка сломалась и его занесло в неизвестном направлении, человек дрейфовал в океане около 7 месяцев.

"Несколько раз я видел сушу, но мне не удавалось туда вырулить", - говорит Рэкет.

Все время человек питался лапшой, месячный запас которой взял с собой, и рыбой, которую ловил в море. В лодке с ним был кот Самира, который прибился к нему на Коморских островах.

После того, как его спасли, мужчина решил остаться на острове Реюньон.