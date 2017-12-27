|В Индийском океане спасли поляка, который полгода дрейфовал в лодке с кошкой
|27.12.2017 22:27
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Человек, который назвал себя Збигнев Рэкет, рассказал, что в прошлом получил грин-карту и переехал в СШАУ берегов французского острова Реюньон, что близко Мадагаскара, спасли польского путешественника, который говорит, что 7 месяцев дрейфовал Индийским океаном на сломанной шлюпке.
Об этом пишет Le Parisien.
25 декабря лодку заметил хозяин яхты, который находился близко от острова. Он сообщил спасателям и они подобрали путешественника.
Человек, который назвал себя Збигнев Рэкет, рассказал, что в прошлом получил грин-карту и переехал в США. Там он решил путешествовать и отправился в Индию, где купил лодку, на которой путешествовал Индийским океаном.
За это время срок действия его грин-карты истек. Последним местом, где проживал поляк, были Коморские острова, оттуда он решил плыть в ЮАР на своей лодке.
Однако, в пути лодка сломалась и его занесло в неизвестном направлении, человек дрейфовал в океане около 7 месяцев.
"Несколько раз я видел сушу, но мне не удавалось туда вырулить", - говорит Рэкет.
Все время человек питался лапшой, месячный запас которой взял с собой, и рыбой, которую ловил в море. В лодке с ним был кот Самира, который прибился к нему на Коморских островах.
После того, как его спасли, мужчина решил остаться на острове Реюньон.
В октябре корабль ВМС США спас двух американок, которые дрейфовали на яхте в Тихом океане около 5 месяцев. Позже историю спасенных женщин поставили под сомнение.