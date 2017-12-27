Переговоры и консультации об освобождении заложников длились с начала войны, но содержание и результаты получили в пределах минского процесса. Об этом говорится в комментарии представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы об освобождении удерживаемых лиц, обнародованного его пресс-секретарем Дарьей Олифер в Facebook, передает

"Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны, но содержание и результаты получили в рамках Минского процесса. Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу", - подчеркнул он.

Кучма подчеркнул, что это является радостным событием, которого ждали сотни семей.

"Большое количество людей причастны к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства, - хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работы", - отметил он.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в общем освободили 74 заложников. В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в ОРЛО и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, однако были сделаны определенные коррективы.

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