Спокуслива Кайлі Дженнер приміряла образ Мерилін Монро
04.11.2019 23:48
Наймолодша мільярдерка, мама річної дівчинки Стормі, Кайлі Дженнер, довела, що в цьому році вона - королева маскараду. Одним з її костюмів на Хелловін став образ знаменитої актриси Мерилін Монро з фільму «Джентльмени віддають перевагу блондинкам».
Кайлі поділилася серією кадрів, на яких постала в точній копії наряду голлівудської кінодіви - малиновій атласній сукні і довгих рукавичках в тон. Образ доповнила перука з коротким світлим волоссям і яскравий макіяж з червоною помадою.