“Апекс-Банк” и “Промышленно-финансовый банк” остались без лицензий на проведение валютных операций. Эти банки приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица, передает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций в ПАО “Апекс-Банк" (г. Киев) и ОАО "Промышленно-финансовый банк" (г. Кременчуг) соответственно”, — говорится в сообщении регулятора.

По словам заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, возможность безболезненной трансформации банков в небанковское финансовое либо не финансовое учреждение не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную возможность акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора.

Отметим, благодаря принятию Закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков” акционеры банков могут принимать решения о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица. Такое юрлицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности. Ранее же банки могли охотно прекратить деятельность только путем полной ликвидации.

Напомним, за 11 месяцев 2017 доходы украинских банков сократились на 2,74%.

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