У конфлікт між Меган Маркл і її батьком Томасом Марклем вирішив втрутитися зведений брат герцогині, Томас Маркл-молодший.







За повідомленням Daily Mail, він публічно звернувся до зведеної сестри з проханням покласти край сімейній ворожнечі:



«Я був поганим сином і поганим братом для Мег. Я просто хочу все виправити, поки ще не надто пізно», - заявив Томас Маркл-молодший, син від першого шлюбу батька герцогині Сассекської.



Томас також приніс вибачення за публічну критику герцогині Сассекської:



«У мене не було ніякого права втручатися у відносини між Меган і Гаррі, і я хочу, щоб ми всі помирилися і стали справжньою сім'єю. Сподіваюся, Меган вийде на контакт. Але наш батько повинен бути готовий до того, що цього може не статися. Вона не давала про себе знати з тих пір, як у нього стався серцевий напад».



Не обійшлося без ложки дьогтю:



«Однак їй варто пам'ятати, що вона стала членом королівської сім'ї завдяки батькові: він платив за її освіту і одяг. Прошу Меган визнати, що саме він допоміг їй стати тим, ким вона є зараз».

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