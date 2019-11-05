|Дантес про стосунки з Дорофєєвою: Я міг фліртувати при Наді
|05.11.2019 01:02
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Тепер співак дав відверте інтерв'ю про сім'ю і кар'єру.
«Ми ідеальна сім'я, тому що ми сваримося. Я був дурнем, який міг ляпнути неправильні речі, повестися неправильно, якісь флірти. Не в тому плані, що я хотів з кимось познайомитися і провести вечір. Ні, чисто це було на автоматі, з серії я виртуоз. І найголовніше, що я міг це робити при Наді. І Надя говорила: «Ти кінчений? Може, головою подумаєш?» При тому, що вона в свої 21 на той момент була мізками старше мене років на 10, напевно», - каже співак.
Пара одружена вже 4 роки і всіх їхніх шанувальників мучить питання: коли співаки стануть батьками:
«У нас в графіку поки не заплановано, ми календарі не звіряли. Тому ми не паримося з цього приводу. Я не хочу вчиняти з дитиною, як багато батьків-артистів з дітьми. А хто з нашою дитиною буде сидіти? Мама, бабуся?» - розповів Дантес.
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