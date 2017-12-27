|Вертолеты с освобожденными из плена украинцами прилетели в Харьков (ВИДЕО)
|27.12.2017 22:35
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В Харьков вечером 27 декабря прилетели вертолеты с украинцами, которых обменяли на более 200 человек из списка боевиков так называемых ДНР-ЛНР.
Трансляцию ведет «Радио Свобода», информирует еizvestia.com.
Сообщается, что только должно приземлиться 9 вертолетов. Потом они на самолете отправятся в Киев.
Напомним, обмен должен был проходить по формуле «306 на 74». Но украинская сторона передала на оккупированные территории 233 человека, так как остальные отказались возвращаться к боевикам.
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Как сообщал «Апостроф», в ходе масштабного обмена пленными одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, отметив, что имеет проукраинскую позицию, но семья находится в оккупированном боевиками Донецке.