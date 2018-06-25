Жители аннексированного полуострова с ностальгией вспоминают былые времена

Крымчане в сетях активно обсуждают фото четырехлетней давности — еще до аннексии полуострова Россией, передает со ссылкой на .

Тогда в Крыму было многолюдно на вокзалах и пляжах. Дискуссию на одном из местных пабликов показал блогер «Крымский бандеровец» в своем Twitter.

«Даже в*тники в оккупации ностальгируют по украинским временам, когда вокзалы были полны людей, не было заборов, зато было изобилие только. Некоторые, правда, пишут, что есть еще «нетронутые» оккупантами места, можно их фотографировать, а не старые фотографии размещать», — утверждает он.

В комментариях пользователи жалуются на то, что очень сложно найти свежие фото — все предпочитают выставлять старые снимки.

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