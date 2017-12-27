В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке

Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, сообщает пресс-служба компании .

Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал его на плаву с февраля 2015 года.

В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанным предложениям решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения не было, пояснили в концерне.

В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке.