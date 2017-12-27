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Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана
27.12.2017 22:35
Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана
В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке
Задолженность перед работниками Николаевского судостроительного завода сложилась из-за того, что Кабмин игнорировал предложения "Укроборонпрома" по погашению долгов
Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана Фото: joinfo.ua

Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, сообщает пресс-служба компании.

Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал его на плаву с февраля 2015 года.

В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанным предложениям решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения не было, пояснили в концерне.

В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман требует отставки руководителя Укроборонпрома Романа Романова из-за невыплаты долгов работникам Николаевского судостроительного завода.

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