|Глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения Гройсмана
|27.12.2017 22:35
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В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставкеЗадолженность перед работниками Николаевского судостроительного завода сложилась из-за того, что Кабмин игнорировал предложения "Укроборонпрома" по погашению долгов
Фото: joinfo.ua
Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, сообщает пресс-служба компании.
Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал его на плаву с февраля 2015 года.
В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанным предложениям решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения не было, пояснили в концерне.
В распространенном заявлении Романов не подтвердил сообщения СМИ о его отставке.
Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман требует отставки руководителя Укроборонпрома Романа Романова из-за невыплаты долгов работникам Николаевского судостроительного завода.
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