Рекордсменом по отсутствию на рабочем месте оказался нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции «Батькивщина» – его не было во время 97% голосований.

Названы фамилия 16 народных депутатов, которые в течение октября без уважительных причин, таких как командировка, отпуск или больничный, пропустили более 30% голосований в Верховной Раде, 4 ноября сообщает общественное движение »Чесно».

Указывается, что в октябре Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых было 476 голосований.

Больше только голосований пропустил нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции «Батькивщина» – его не было во время 97% голосований. Завершает список 16 нардепов-прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустивший почти 32% голосований.

«Народный депутат от фракции «ОПЗЖ» Николай Скорик голосовал «за» во втором чтении законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в «прогульщики» из-за отсутствия на 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях», – пишет «Чесно».



Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).

16 октября Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или пропускать заседания комитетов.

Если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Также 1 ноября заработала Э-регистрация нардепов, после чего посещаемость в Раде упала.

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