Речь идет про санатории, гостиницы и автозаправочную станцию

Об этом говорится в сообщении " Крымского парламента ".

Речь идет про санатории, гостиницы и автозаправочную станцию.

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий "Таврида" в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс "Наутилус" в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница "Крым" в Ялте (103 объекта)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, оккупанты выставили на продажу крымские сети АЗС, принадлежащих группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их оценили в 10,66 млн долларов.

В Крыму группе "Приват" принадлежала 41 АЗС (десятая часть расположенных на полуострове станций). Из них 15 АЗС работали под брендом "Укрнафта", еще 15 АЗС - ANP, четыре - "Сентоза" и 7 АЗС - "Авиас".

Как известно, оккупационная власть Крыма также "национализировала" три санатория и отель, принадлежащий структурам, связанным с Коломойским. У него забрали пансионаты "Энергетик", "Массандра", "Кастрополь", а также гостиницу "Крым". Все объекты расположены в Ялте.

При оккупации Крыма Россией в 2014 году было "национализировано" 250 объектов, принадлежавших Украине и украинскому бизнесу. Общая стоимость имущества оценивается в 1 млрд долларов.

Напомним, в Крыму оккупационный суд постановил забрать у бизнесмена Игоря Коломойского почти три гектара земли в Ялте.

Оккупационные власти Крыма также "национализировали" три санатория и отель, принадлежащий структурам, связанным с Коломойским.