Более половины американцев поддерживают начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, передает

Как следует из результатов опроса, 53% участников положительно оценивают действия демократов, которые начали процедуру импичмента, а 44% придерживаются противоположного мнения. Почти половина — 49% — считают, что та информация, которой они обладают сейчас, дает основания для того, чтобы Трампа подвергли импичменту и отлучили от должности президента, а 46% уверены в том, что этого делать не следует.

Среди сторонников Демократической партии, участвовавших в опросе, 88% уверены в необходимости импичмента и 92% не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Среди республиканцев ситуация прямо противоположная: 90% выступают против импичмента и 91% одобряют деятельность Трампа. В опросе участвовали 900 человек, уровень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,27%.

Как отметила газета The Wall Street Journal, один из экспертов, который проводил опрос — республиканец Билл МакИнтарф — расценил полученные результаты как свидетельство того, что “в обществе существует эмоциональное перенапряжение”. “Результаты выборов предусматривать очень сложно, когда у избирателей есть такие настроения, которых никогда раньше не наблюдали”, — добавил он. Его коллега — демократ Джефф Хорвитт считает, что “путь к предстоящим выборам будет связан с большими трудностями”.

Напомним, что на прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа.

В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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