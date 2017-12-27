|Смертельное ДТП в Киеве: предварительно, за рулем внедорожника был судья
|27.12.2017 22:38
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В ДТП в столице на улице Васильковская, за рулем авто, которое сбило пешехода, по предварительной информации, был судья. Об этом корреспонденту сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил ситочник.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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