В ДТП в столице на улице Васильковская, за рулем авто, которое сбило пешехода, по предварительной информации, был судья. Об этом корреспонденту сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил ситочник.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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