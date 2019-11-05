Розповідаємо подробиці візиту герцогині Сассекської в кондитерську Luminary Bakery в центрі Лондона.







38-річна герцогиня Сассекська відвідала робітниць соціальної пекарні. Там Меган Маркл поспілкувалася з жінками, які опинилися в скрутному становищі.



Дружина принца Гаррі прийшла на відкриття другого магазину Luminary Bakery в Хакні, в Східному Лондоні. Це пекарня, де надають роботу знедоленим жінкам, які опинилися за межею бідності, постраждали від жорстокого поводження або опинилися в скрутному становищі мігранта в чужій країні. Тут вони освоюють нову професію кулінара-кондитера, отримують роботу і засоби для життя.



Для заходу Меган вибрала неформальний стиль - облягаючі джинси, смугасту блузку, світлий плащ і кросівки. Вона зробила нюдовий макіяж і розпустила волосся.



Дружина принца Гаррі в пекарні наділа фартух і спробувала оформити торт. Після цього вони поспілкувалися і скуштували солодощів.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @2royalduchess 1 Лис 2019 р. о 3:45 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 1 Лис 2019 р. о 12:38 PDT

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