У американцев есть, чему поучиться — они смотрят на реформы без эмоций, причем спокойно относятся к тому, что могут быть ошибки и неудачи, пишет в Фейсбуке журналист.

Кристофер Смит — начальник отдела посольства США в Украине по правоохранительным вопросам, одна из неизвестных общественности, но на самом деле ключевых фигур в реформах МВД, НАБУ и САП, информирует еizvestia.com.

Он — тот самый «голос Госдепа», который искренне поддерживает радикальные реформы и антикоррупционные дела.

А когда во власти начинаются драки на уничтожение, иногда поднимается, чтобы сказать на украинском или русском языках: «Ребята, довольно атаковать друг друга, брейк, работайте и не выясняйте, кто из вас больше прав, потому что вы делаете одно дело!».

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Конечно, Кристофер дает много других более детальных советов и рекомендаций, но он дипломат, следовательно вне рамок протокола его деятельность не разглашается.

Именно благодаря усилиям посольства США в очередной раз защищен от увольнения директор НАБУ, в очередной раз установлен мир между НАБУ и САП и снова достигнуто согласие между руководителями правоохранительных ведомств.

У американцев есть чему поучиться — они смотрят на реформы без эмоций, причем спокойно относятся к тому, что могут быть ошибки и неудачи. Главное — чтобы сдвиги происходили в определенном стратегически направлении. Поддержка американских дипломатов всех положительных событий в Украине, максимальное содействие структурным изменениям вызывают уважение.

Американское влияние в Украине растет, и для нас сейчас это важный фактор стабильности, а иногда даже фактор внутренней политики. Я это расцениваю как большой плюс.

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