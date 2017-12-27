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Порошенко: Украина своих не бросает. И этим мы отличаемся от оккупанта
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27.12.2017 22:43
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что украинские власти
будут с тройными усилиями добиваться освобождения оставшихся в
плену у боевиков заложников. Порошенко: Мы отличаемся от
оккупанта, который тайно привозит членов группировки "ихтамнет"
Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube Президент рассказал, что
еще в Горловке украинские заложники пообещали сделать все, чтобы
украинский флаг вернулся на оккупированную территорию."Мы будем
продолжать борьбу, чтобы вытащить наших ребят, которые находятся в
Макеевке, в Горловке. Это очень важно, потому что Украина своих не
бросает. И этим мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит
членов группировки "ихтамнет", или тайно их хоронит, или тайно, без
пояснений, закрывает рот женам, детям, родителям, которые предают
родных и делают вид, что их нет", – подчеркнул он.Порошенко
добавил, что родные украинских заложников бились за то, чтобы
вернуть их домой."Мы будем с тройной энергией работать над
освобождением оставшихся. Мы сделаем все, чтобы это было
побыстрее", – подытожил он.Сегодня прошел обмен удерживаемыми
лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР"
передали украинской стороне 16 человек, а боевики
"ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала
боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в
последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со
стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили,
что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас
луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров,
военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский и украинский военный Алексей Кириченко,
который удерживался боевиками с сентября 2014
года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь.
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