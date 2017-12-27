Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что украинские власти будут с тройными усилиями добиваться освобождения оставшихся в плену у боевиков заложников. Порошенко: Мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит членов группировки "ихтамнет" Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube Президент рассказал, что еще в Горловке украинские заложники пообещали сделать все, чтобы украинский флаг вернулся на оккупированную территорию."Мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить наших ребят, которые находятся в Макеевке, в Горловке. Это очень важно, потому что Украина своих не бросает. И этим мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит членов группировки "ихтамнет", или тайно их хоронит, или тайно, без пояснений, закрывает рот женам, детям, родителям, которые предают родных и делают вид, что их нет", – подчеркнул он.Порошенко добавил, что родные украинских заложников бились за то, чтобы вернуть их домой."Мы будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся. Мы сделаем все, чтобы это было побыстрее", – подытожил он.Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.В ГПУ уточнили, что Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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